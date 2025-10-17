Афина на «Душевном фестивале»: белорусская публика особенная

В песнях певицы всегда много оптимизма и настоящего света. На вопрос, откуда она черпает эту энергию, Афина сказала, что никогда не могла ответить на этот вопрос однозначно. «Мне вот казалось бы, уже 3 октября исполнилось 65 лет, кажется, пора зубы на полку и, в общем-то, почивать на печке. Но я не могу. Это, наверное, все-таки мои греческие корни и безусловная любовь к людям. Даже те, которые меня обижают, даже те, которые делают мне плохо — завистники, злые люди. Я их всегда жалею. Зависть, злость, злоба, агрессия, обида — эти качества, поверьте мне, они съедают человека внутри. Да поэтому любите все, что на планете есть», — сказала она.