Афина на «Душевном фестивале»: белорусская публика особенная

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская публика особенная. Таким мнением поделилась российская певица Афина в кулуарах концерта «Любимый шансон», передает корреспондент БЕЛТА.
Концерт «Любимый шансон» проходит в столичном Дворце спорта.
Певица рассказала, что с выступлениями в Беларусь она приезжает с 2010 года. «Начиная со “Славянского базара”, потом, безусловно, было очень много сольных концертов, и до сих пор я продолжаю ездить. И всегда, когда меня спрашивают, где самый лучший зритель, я всегда говорю: там, где хороший артист. И это правильно. Нужно забыть о себе на сцене и любить только тех, кто слушает. Но, честно признаюсь, не для красного словца: я сама терпеть не могу лесть, но белорусская публика — она особенная», — поделилась артистка.
Афина добавила, что радость для артиста — возможность выступить. «Какое счастье, когда артист поет живьем и слышит себя прямо до мелочей. Этот звук, этот свет, этот экран. И это так важно для артиста, поющего живьем, а не под фанеру», — сказала она.
В песнях певицы всегда много оптимизма и настоящего света. На вопрос, откуда она черпает эту энергию, Афина сказала, что никогда не могла ответить на этот вопрос однозначно. «Мне вот казалось бы, уже 3 октября исполнилось 65 лет, кажется, пора зубы на полку и, в общем-то, почивать на печке. Но я не могу. Это, наверное, все-таки мои греческие корни и безусловная любовь к людям. Даже те, которые меня обижают, даже те, которые делают мне плохо — завистники, злые люди. Я их всегда жалею. Зависть, злость, злоба, агрессия, обида — эти качества, поверьте мне, они съедают человека внутри. Да поэтому любите все, что на планете есть», — сказала она.
Артистка добавила, что счастлива быть в Беларуси. «Мне так хорошо, меня распирают эмоции. Правда, я очень вас люблю, и каждый раз, когда меня зовет Беларусь, я кричу: “Боже, да!” — сказала Афина.
Во второй раз в Минске проходит «Душевный фестиваль» — событие, которое объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15:00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-