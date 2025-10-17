Диетолог Наварро: сон на левом боку полезен для пищеварения и сердца

Испанский диетолог Реме Наварро рекомендовала спать на левом боку, указав на ряд преимуществ такой позы для работы организма. Соответствующее заявление специалиста публикует издание 20minutos.
По словам эксперта, когда человек спит на левом боку, пища легче проходит по пищеварительному тракту. Кроме того, в этой позе отмечается улучшение функционирования печени.
Как пояснила Наварро, в такой позе сердцу требуется меньше усилий для перекачивания крови.
«Это происходит потому, что главная вена, несущая кровь от нижних конечностей, находится на правом боку, и сон на левом боку снижает давление на нее, облегчая кровообращение», — отметила специалист.
Кроме того, по словам Наварро, сон на левом боку способствует уменьшению проявлений изжоги.
Особенно полезной эта поза для сна может быть для беременных, поскольку она способствует улучшению кровообращения в плаценте и снижает нагрузку на печень и почки, заключила диетолог.
Ранее доктор Гаврилюк рассказала, как избежать проблем с сердцем при сидячей работе.