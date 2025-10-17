Торжественный старт белорусского эфира «Радио Шансон» дали на «Душевном фестивале» в Минске

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественный старт белорусского эфира «Радио Шансон» состоялся на концерте «Любимый шансон» во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
«Радио Шансон» начало вещание в Беларуси.
Новая радиостанция начала вещание на частотах 90.9 FM в Минске и 91.7 FM в Витебске. С первых минут эфира слушателей встречают лучшие композиции в жанре городского романса, душевные песни о жизни, любви и судьбе — то, что объединяет поколения и остается в сердцах людей.
Легендарный исполнитель Михаил Шуфутинский пожелал радиостанции огромного успеха и величайших рейтингов. «Шансон нуждается в вашей любви так же, как вы нуждаетесь в шансоне, хорошей музыке и хороших песнях», — добавил он.
«Душевный фестиваль» проходит в Минске во второй раз. Это событие объединяет поколения и возвращает к песням, хранящим важные воспоминания. Три дня на сцене одного фестиваля звучат три совершенно разных направления музыки: шансон, поп-фолк и музыка 1990-х. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15.00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-
