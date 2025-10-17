Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов обвенчались и покрестили сына Мишу

В посте спортсменка разместила фотографию свидетельств, подтверждающих регистрацию брака и проведение крещения.
А ранее телеведущая Юлия Барановская, госпитализированная в Салехарде, перенесла две операции и сейчас уже переведена из реанимации в обычную палату. Как сообщил её директор, Юлия ещё очень слаба, но чувствует себя лучше, рядом с ней находятся мама, сын Артём и члены съёмочной группы. Экс-супруге футболиста Андрея Аршавина стало плохо во время съёмок, она пожаловалась на боли в животе. Недавно 45-летняя ведущая призналась, что делала абдоминопластику по медицинским показаниям после третьих родов.
