Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодную сделку с НАТО… мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы спасти тысячи жизней…» — говорится в посте, опубликованном вместе с фотографией политиков.