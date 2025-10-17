Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского

Пресс-служба Белого дома опубликовала черно-белый снимок со встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в пятницу, 17 октября.
Белый дом опубликовал фото встречи Зеленского с Трампом.
«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодную сделку с НАТО… мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы спасти тысячи жизней…» — говорится в посте, опубликованном вместе с фотографией политиков.
Ранее KP.RU сообщал, что в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На официальное событие Зеленский прибыл в деловом черном костюме, получив ироничную похвалу от американского лидера. Однако встреча не увенчалась успехом для украинской стороны. Трамп уклонился от ответа про поставки ракет Tomahawk, отметив, что США сами нуждаются в вооружениях.