Белый дом опубликовал фото со встречи Трампа и Зеленского

Белый дом в соцсетях опубликовал черно-белое фото Трампа и Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Белого дома опубликовала черно-белый снимок со встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского в пятницу, 17 октября.

Белый дом опубликовал фото встречи Зеленского с Трампом.

«Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты… мы заключили очень выгодную сделку с НАТО… мы здесь не для этого. Мы здесь для того, чтобы спасти тысячи жизней…» — говорится в посте, опубликованном вместе с фотографией политиков.

Ранее KP.RU сообщал, что в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. На официальное событие Зеленский прибыл в деловом черном костюме, получив ироничную похвалу от американского лидера. Однако встреча не увенчалась успехом для украинской стороны. Трамп уклонился от ответа про поставки ракет Tomahawk, отметив, что США сами нуждаются в вооружениях.

