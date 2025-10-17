Ричмонд
Госстандарт и Росстандарт подписали План стандартизации СГ в области энергосбережения на 2026−2029 годы

Документ предусматривает активизацию сотрудничества двух стран в данных областях.

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Елена Моргунова и руководитель Росстандарта Антон Шалаев подписали План стандартизации Союзного государства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2026−2029 годы на полях Российской энергетической недели в Москве. Об этом сообщили БЕЛТА в Госстандарте.

Назначены профильные технические комитеты по стандартизации, ответственные за разработку ГОСТ.

Всего план включает разработку 30 документов, касающихся энергетического аудита и экономической оценки проектов по энергосбережению, систем энергетического менеджмента, энергоэффективности некоторых видов продукции, использования возобновляемых источников энергии, умного энергосбережения и других аспектов.

Также во время рабочего визита в Москву председатель Госстандарта встретилась с представителями Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук. По итогам Елена Моргунова и директор центра Оксана Кузнецова подписали соглашение о сотрудничестве между ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова и национальным институтом по стандартизации — БелГИСС.

«Взаимодействие будет осуществляться в целях проведения совместных научных исследований, трансфера технологий и коммерциализации разработок, создаваемых в рамках деятельности по научно-технологическим направлениям, взаимно интересным сторонам», — уточнили в Госстандарте.

Еще одна цель — обеспечение высокого качества оценки профессиональной подготовки и переподготовки специалистов.

Как ожидается, соглашение будет реализовано по различным направлениям, включая проведение совместных научно-исследовательских работ, разработку стандартов, пособий, оказание консультационной помощи, проведение образовательных мероприятий, семинаров.

Достигнута и договоренность о подготовке двух программ стандартизации Союзного государства в области продукции функционального, специализированного, спортивного питания по молочному и мясному направлениям на 2026−2029 годы. -0-

