Госстандарт и Росстандарт подписали План стандартизации СГ в области энергосбережения на 2026−2029 годы

Также во время рабочего визита в Москву председатель Госстандарта встретилась с представителями Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова Российской академии наук. По итогам Елена Моргунова и директор центра Оксана Кузнецова подписали соглашение о сотрудничестве между ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова и национальным институтом по стандартизации — БелГИСС.