Биомасса планктона в теплой части Мирового океана сильно снизилась с 2001 года

«Фитопланктон занимает важное место в экосистемах океана, однако перемены в его состоянии были слабо изучены из-за нехватки данных наблюдений. Мы подготовили подобные сведения для низких и средних широт Мирового океана, объединив несколько наборов замеров при помощи систем машинного обучения. Анализ этих сведений говорит о том, что уровень “зелености” Мирового океана стабильно снижается с 2001 года», — говорится в исследовании.