Трамп объяснил, почему встреча с Путиным состоится в Венгрии

Встреча президента РФ и президента США состоится в Будапеште.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выбор венгерской столицы в качестве площадки для переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным связан с тем, что премьер-министра Венгрии Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной».

«Нам нравится Виктор Орбан, думаю, он будет хорошей принимающей стороной», — сказал Трамп в ходе встречи с Зеленским в Вашингтоне.

Трамп заявлял, что переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии состоятся «в течение двух недель». Орбан также рассказал, что встреча Путина и Трампа может состояться уже через две недели.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что очередной саммит состоится скоро. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выбор Венгрии в качестве возможного места организации саммита является обоюдным решением Российской Федерации и Соединённых Штатов.

