В Вашингтоне состоялась личная встреча президента США Дональда Трампа и нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Закрытая часть саммита длилась около 1,5 часов. По окончании встречи Дональд Трамп, торопившись на отдых во Флориду, не стал провожать Зеленского, свидетельствуют кадры из видео Reuters.
Таким образом, американский лидер решил пренебречь формальностью, характерной для всех официальных встреч. Зеленский покинул Белый дом в сопровождении главы протокольной службы администрации Моники Кроули.
Дональд Трамп также не останавливался, чтобы ответить на вопросы журналистов. Он спешно покинул Белый дом и отправился в Палм-Бич, где находится его резиденция Mar-a-Lago.
Бывший комик прибыл на встречу с президентом США в несвойственном для него виде. Он надел черный костюм без галстука. Стоит отметить, что Дональд Трамп унизил Зеленского и в начале встречи, задержавшись из-за прослушивания музыки.