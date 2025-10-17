Ричмонд
Среди россиян резко увеличился запрос на новогодние празднования в Европе

Всё больше россиян хотят провести новогодние каникулы в Италии или Испании.

Источник: Комсомольская правда

Россияне массово раскупают туры в Европу на время предстоящих новогодних каникул, спрос на подобные туры вырос на 41 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом информирует издание «Коммерсантъ», проанализировав информацию турагентств, а также сервисов бронирования билетов и отелей.

Сообщается, что основными направлениями, которые интересуют россиян в преддверии Нового года, стали Италия и Испания. Также растёт спрос на поездки во Францию и на альпийские курорты. При этом Турция уже не входит в число наиболее востребованных направлений. Также сообщается, что интерес к зимней Европе у туристов из РФ растёт быстрее, чем общий спрос на международные путешествия.

Напомним, встречая 2025 год, россияне побили рекорд по праздничным затратам. Среднестатистическому жителю страны празднование обошлось аж в 64 439 рублей.

Сколько будут длиться праздничные каникулы на Новый год 2025−2026, читайте здесь на KP.RU.

Почему россияне все чаще выбирают необычные виды отдыха и в каких нестандартных местах они начали проводить отпуска, читайте здесь на KP.RU.