Среди россиян резко увеличился запрос на новогодние празднования в Европе

Россияне массово раскупают туры в Европу на время предстоящих новогодних каникул, спрос на подобные туры вырос на 41 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом информирует издание «Коммерсантъ», проанализировав информацию турагентств, а также сервисов бронирования билетов и отелей.
Сообщается, что основными направлениями, которые интересуют россиян в преддверии Нового года, стали Италия и Испания. Также растёт спрос на поездки во Францию и на альпийские курорты. При этом Турция уже не входит в число наиболее востребованных направлений. Также сообщается, что интерес к зимней Европе у туристов из РФ растёт быстрее, чем общий спрос на международные путешествия.
Напомним, встречая 2025 год, россияне побили рекорд по праздничным затратам. Среднестатистическому жителю страны празднование обошлось аж в 64 439 рублей.
