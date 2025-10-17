Среди россиян резко увеличился запрос на новогодние празднования в Европе

Сообщается, что основными направлениями, которые интересуют россиян в преддверии Нового года, стали Италия и Испания. Также растёт спрос на поездки во Францию и на альпийские курорты. При этом Турция уже не входит в число наиболее востребованных направлений. Также сообщается, что интерес к зимней Европе у туристов из РФ растёт быстрее, чем общий спрос на международные путешествия.