Шуфутинский о «Душевном фестивале»: огромное счастье — быть здесь вместе с вами

По его словам, он бывал в Минске множество раз, выступал здесь еще до того, как оказался в эмиграции, в том числе с ансамблем «Лейся, песня». Был на концерте в театрах, на стадионе, во Дворце Республики. «За это время жанр эволюционировал в позитивную сторону. После того, как я вернулся, уже 30 с лишним лет я приезжаю сюда с завидным постоянством, и мне очень нравится эта тенденция», — отметил Михаил Шуфутинский.