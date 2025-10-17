Шуфутинский о «Душевном фестивале»: огромное счастье — быть здесь вместе с вами

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный исполнитель Михаил Шуфутинский обратился к зрителям концерта «Любимый шансон» в ходе «Душевного фестиваля» во Дворце спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Торжественный старт белорусского эфира «Радио Шансон» дали на «Душевном фестивале» в Минске.
«Спасибо, Беларусь. Спасибо за вашу любовь. Это огромное счастье — быть вместе с вами здесь на этом чудесном концерте и получить от вас такую энергию, ваши аплодисменты. Спасибо вам, будьте счастливы, будьте любимы. Вы потрясающие. Да здравствует шансон!» — сказал Михаил Шуфутинский зрителям.
По его словам, он бывал в Минске множество раз, выступал здесь еще до того, как оказался в эмиграции, в том числе с ансамблем «Лейся, песня». Был на концерте в театрах, на стадионе, во Дворце Республики. «За это время жанр эволюционировал в позитивную сторону. После того, как я вернулся, уже 30 с лишним лет я приезжаю сюда с завидным постоянством, и мне очень нравится эта тенденция», — отметил Михаил Шуфутинский.
Он поздравил всех с тем, что сегодня был дан старт белорусского эфира «Радио Шансон». «Я присутствовал в Советском Союзе при зарождении радио. Это была еще маленькая радиостанция на ультракоротких волнах. Тогда никто не подозревал, как это может и должно развиваться», — подчеркнул исполнитель. Он также пожелал всем получать побольше позитивных эмоций, жить в мире, согласии и любви.
«Душевный фестиваль» проходит в Минске во второй раз. Уже завтра, 18 октября, состоится концерт «Душа народная», который пройдет с 15.00 во Дворце спорта, а также вечером начнется масштабный концерт-дискотека «Танцплощадка с Душевным радио» с участием групп «Вирус», Cosa Nostra, Ретро Вумен Трио «Розовые розы» и DJ Санковича. -0-Фото Виталия Пивоварчика.