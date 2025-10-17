Ричмонд
Зеленский покинул Белый дом после беседы с Трампом

Украинский президент Владимир Зеленский покинул Белый дом, где встречался с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу, 17 октября, сообщил пресс-пул президента Соединенных Штатов.

— Зеленский покинул Белый дом, — передал журналист пула, ссылаясь на пресс-службу.

Глава Украины провел там более двух с половиной часов, передает РИА Новости.

Добиться окончания конфликта между Россией и Украиной лучше без передачи Штатами дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.

Глава Министерства войны США Пит Хегсет заявил о том, что Киев через закупки странами Европы получит от Штатов «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.

Дональд Трамп ранее заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней, но Владимир Зеленский «будет на связи».

Подполковник армии Соединенных Штатов в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что недавний телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина сорвал планы Украины по дальнейшей эскалации конфликта.

