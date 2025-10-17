Ричмонд
Зеленский покинул Белый дом после встречи с Трампом

Трамп вылетел из Вашингтона в штат Флорида.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский уехал из Белого дома, где встречался с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«Зеленский покинул Белый дом», — заявили в пресс-службе администрации США.

Зеленский провёл в Белом доме чуть более двух с половиной часов.

Трамп вылетел из Вашингтона в штат Флорида, президент Соединённых Штатов не стал отвечать на вопросы представителей средств массовой информации.

Журналист портала Axios Барак Равид рассказал, что Зеленский после встречи с Трампом созвонился с рядом лидеров ЕС.

«Встреча Трампа с Зеленским завершилась. Зеленский сейчас проводит конференц-звонок с рядом европейских лидеров, чтобы предоставить им новую информацию», — написал он в соцсети X*.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с опозданием на 30 минут.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

