Что можно и нельзя делать в день Харитины 18 октября на первые холстины

Собрали приметы и запреты на 18 октября, когда отмечают день Харитины.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 18 октября вспоминает святую Харитину Амисийскую. В народе празднуют день Харитины. В народе празднуют день Харитины. Но есть еще одно название — первые холстины. Оно связано с тем, что святая была покровительницей ткачих.

Что нельзя делать 18 октября.

Не следует ругаться, провоцировать конфликты. Кроме того, запрещено ругаться. Не рекомендуется в указанный день надевать новые вещи. Предки верили, что это может обернуться проблемами в делах.

Что можно делать 18 октября.

По традиции, с указанного дня начинали катать шерсть для валенок, занимались их изготовлением. А еще существовала примета надевать на свидание одежду только красного цвета, чтобы привлечь, а также укрепить любовь.

Согласно приметам, облака, плывущие против ветра, предупреждают про снегопад. В том случае, если 18 октября безветренная погода, то ждали похолодания.

