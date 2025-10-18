От «Бригады» до легенды: Сергею Безрукову исполнилось 52 года

Сергей Безруков отмечает 52-летие 18 октября 2025.
Сергей Безруков — один из самых узнаваемых российских актеров, чья биография тесно связана с театром и кино. С детства он шел к сцене, а сегодня сочетает актерскую, режиссерскую и общественную деятельность, оставаясь верным искусству и зрителю. 18 октября артисту исполняется 52 года — URA.RU рассказывает его историю.
Детство и юность Сергея Безрукова.
Сергей Витальевич Безруков родился 18 октября 1973 года в Москве, в семье, где театр был неотъемлемой частью жизни. Его отец, Виталий Сергеевич Безруков, работал актером и режиссером, а затем стал преподавателем актерского мастерства. Мать, Наталья Михайловна, трудилась инженером и всегда поддерживала творческие начинания сына.
Сергей тянулся к искусству с раннего детства. Он писал стихи и участвовал в школьных постановках. Отец, заметив склонность сына к актерству, приучал его к дисциплине и серьезному отношению к профессии. Он рано объяснил мальчику, что сцена требует не только таланта, но и долгого и усердного труда.
Сергею Безрукову повезло попасть на курс Олега ТабаковаФото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press.
После окончания школы Сергей поступил в Школу-студию МХАТ, где попал на курс Олега Табакова — этот великий артист сыграл огромную роль в его становлении. Табаков увидел в молодом Безрукове редкое сочетание эмоциональности и профессиональной выучки. Уже во время учебы Сергей активно участвовал в спектаклях, показывая умение перевоплощаться в самых разных персонажей.
Начало карьеры Сергея Безрукова.
Первые шаги на профессиональной сцене Безруков сделал в труппе Театра-студии Олега Табакова, куда был принят после окончания училища в 1994 году. Молодой актер быстро выделился среди коллег. Он одинаково убедительно играл и романтических героев, и лирических простаков, и острохарактерных персонажей.
Сценическая карьера Безрукова развивалась стремительно: он играл в спектаклях «Матросская тишина», «Сирота Казанская», «Билокси-блюз», «Механический апельсин». Именно на театральной сцене Безруков отточил то, что позже принесло ему всенародную известность — умение с одинаковой убедительностью воплощать совершенно разные образы.
Фильмография и признание Сергея Безрукова.
Первые роли в кино Сергей Безруков получил еще в 1990-х: в картинах «Крестоносец» (1995), «Китайский сервиз» (1999), «Капитанские дети» (2001). Эти проекты не стали громкими премьерами, но позволили актеру освоиться в кадре и попробовать себя в разных амплуа — от исторического героя до современного персонажа.
Поворотным моментом в карьере артиста стала роль Саши Белого в «Бригаде’Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / Global Look Press.
Поворотным моментом в карьере стал сериал «Бригада», вышедший на экраны в 2002 году. Безруков исполнил главную роль — Александра Белого, человека, чья жизнь проходит путь от простого московского парня до главы преступной группировки. Работа в проекте стала для актера одной из самых известных. Сериал снимался почти два года, отличался масштабной постановкой и вниманием к деталям эпохи 1990-х. В нем также участвовали артисты: Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.
«Бригада» стала одним из самых обсуждаемых телевизионных проектов начала 2000-х. Безрукову пришлось работать в разных жанровых регистрах: от бытовой драмы и боевика до романтических сцен и криминальных эпизодов. После выхода сериала актер приобрел популярность у широкой аудитории, а образ Саши Белого стал одним из узнаваемых телевизионных персонажей начала XXI века.
В 2005 году Безруков сыграл Сергея Есенина в одноименном сериале. Проект состоял из 11 серий и объединял элементы биографии и детектива, в которой журналист расследует обстоятельства смерти поэта. Для актера роль стала сложной с точки зрения внутреннего погружения. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Костроме, использовались подлинные письма и стихи Есенина и архивные материалы. В рамках подготовки Безруков изучал биографию поэта, его окружение, язык и манеру речи.
Фильм «Есенин» вызвал дискуссии среди историков литературы и критиков из-за трактовки финала жизни поэта. Безруков же после этого проекта прочно закрепился как актер, способный к точным психологическим и биографическим ролям. Позднее он сыграл еще несколько исторических персонажей — Александра Пушкина в спектаклях и телевизионных проектах, Владимира Высоцкого в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), Александра Невского в картине «Александр. Невская битва» (2008).
Параллельно с биографическими работами актер активно снимался и в других проектах. В сериале «Участок» (2003) он исполнил роль сельского участкового Кравцова — эта работа стала одним из самых рейтинговых проектов «Первого канала» того времени. Позднее последовали роли в фильмах «Мастер и Маргарита» (2005), «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), «Адмиралъ» (2008). Безруков также участвовал в озвучивании анимации и документальных фильмов, например, мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» и документальных циклов о русской культуре и истории.
Начиная с 10-х годов артист все чаще стал сниматься в авторском киноФото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press.
С середины 2010-х актер стал чаще обращаться к авторскому кино и историческим проектам. Среди заметных работ — фильмы «Млечный путь» (2015), «Ивановы» (2016), «Хождение по мукам» (2017), а также участие в сериале «Год культуры» (2019). В этих проектах он совмещал актерскую игру с продюсерской деятельностью.
Всего в фильмографии актера насчитывается более шестидесяти работ в кино и на телевидении. В разные годы снимался у таких режиссеров, как Алексей Учитель, Станислав Говорухин, Валерий Тодоровский, Юрий Кара и Павел Лунгин.
Сергей Безруков и Губернский театр.
Назначение Сергея Безрукова руководителем Московского Губернского театра, созданного после объединения двух коллективов, стало важным этапом его карьеры. В 2013 году состоялась премьера первой постановки — комедии «Нашла коса на камень» по Островскому, ставшей визитной карточкой театра.
Безруков стремился создать «театр для людей»: оборудовал здание для посетителей с ограниченными возможностями и получил за это премию «Инновационный прорыв». По его инициативе появились ежегодные фестивали — Летний и Международный детский. За шесть сезонов репертуар пополнился сорока новыми спектаклями, включая детские.
Сергей Безруков продолжает руководить Губернским театромФото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press.
В 2024 году театр стал федеральным, а Безруков поставил «Капитанскую дочку» к 225-летию Пушкина, сохранив стиль автора и добавив сцены пугачевского бунта. За вклад в культуру он получил награду «За заслуги в культуре и искусстве» и премией «Легенды Тавриды».
Личная жизнь Сергея Безрукова.
Личная жизнь актера не раз становилась предметом внимания фанатов и прессы, однако сам Безруков всегда стремился сохранять внутреннюю закрытость. Первой настоящей любовью артиста стала актриса Ирина Безрукова. Пара прожила вместе более пятнадцати лет, часто появлялась вместе на мероприятиях, снималась в общих проектах. Однако в 2015 году их союз распался.
Вскоре после разрыва стало известно о том, что Безруков женился на режиссере Анне Матисон. В этом браке у пары родились трое детей. Безруков неоднократно подчеркивал, что отцовство стало для него главным источником вдохновения и ответственности.
Помимо семьи, большое место в жизни артиста занимает общественная деятельность. Он активно участвует в благотворительных проектах, поддерживает молодых актеров, организует творческие конкурсы и фестивали.
Где сейчас Сергей Безруков.
Сергей Безруков и сегодня остается востребованным артистомФото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press.
Сегодня Сергей Безруков продолжает активно работать в театре и кино. Под его руководством Московский губернский театр стал одной из заметных площадок региона, в котором сочетаются классические и современные постановки. Он не только играет на сцене, но и ставит спектакли, пишет сценарии, участвует в культурных инициативах.
На экране актер также остается востребованным. В последние годы он снимается в исторических драмах, сериалах и авторских проектах, где продолжает исследовать тему человеческих выборов и духовных испытаний. Безруков проявил себя и как певец — его музыкальные программы, основанные на стихах русских поэтов, собирают полные залы.
Фильмография Сергея Безрукова.
1994 — «Ноктюрн для барабана и мотоцикла»1995 — «Крестоносец»1999 — «Китайский сервиз»2000 — «Вместо меня»2002 — «Азазель»2002 — «Бригада»2003 — «Участок»2004 — «Бой с тенью»2005 — «Есенин»2006 — «Пушкин: последняя дуэль»2008 — «В июне 41-го»2009 — «Адмиралъ»2011 — «Высоцкий. Спасибо, что живой»2012 — «Джентльмены, удачи!»2015 — «Млечный путь»2016 — «После тебя»2017 — «Охота на дьявола»2018−2019 — «Годунов»2020 — «Подольские курсанты»2021 — «Оптимисты. Карибский сезон»2021 — «Бендер»2022 — «Мистер Нокаут»2023 — «Нюрнберг»2023 — «Шпион»2023 — «Бизон: Дело манекенщицы»2024 — «Воздух»2024 — «Плевако»2025 — «Финал».