От «Бригады» до легенды: Сергею Безрукову исполнилось 52 года

Поворотным моментом в карьере стал сериал «Бригада», вышедший на экраны в 2002 году. Безруков исполнил главную роль — Александра Белого, человека, чья жизнь проходит путь от простого московского парня до главы преступной группировки. Работа в проекте стала для актера одной из самых известных. Сериал снимался почти два года, отличался масштабной постановкой и вниманием к деталям эпохи 1990-х. В нем также участвовали артисты: Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.