Главные в ролях: суперзвезды Голливуда приняли участие в большом проекте о Скорсезе

Мегаломанский документальный сериал «Мистер Скорсезе» — вполне под стать собственным амбициозным фильмам 82-летнего классика. ДиКаприо и Де Ниро, Спилберг и Бланшетт, Джоди Фостер и Дэниэл Дэй-Льюис, а вместе с ними еще десятки респондентов разного уровня звездности вместе с автором фильма размышляют о масштабе личности мастера и перебирают противоречивые личные впечатления. Но в центре повествования — сам Скорсезе, с которым режиссер картины Ребекка Миллер записала множество интервью для этого сериала. «Известия» рассказывают об одном из лучших релизов года.
Откуда в этом фильме Де Ниро, ДиКаприо и Дэй-Льюис.
Бывает, что смотришь кино — и сам себе завидуешь. Не смотришь на часы, не проверяешь хронометраж, а просто хочешь, чтобы это подольше не кончалось. Такое сегодня случается редко: мировой кинематограф переживает не лучшие времена, а обычные ежедневные новости потрясают и завораживают куда сильнее, чем любой вымысел. На фоне действительности лучшие сюжеты кажутся вялыми и безжизненными.
Пятичасовой мини-сериал «Мистер Скорсезе» на Apple TV+ — это настоящий подарок зрителю. Потому что биография великого режиссера настолько головокружительна, что этот интенсивный поток жизни прорывается с экрана, несет за собой зрителя, меняя настроение, состояние, пробуждая творческие энергии. Напоминая о пушкинскую мысль о том, что «следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».
Мартин Скорсезе, один из самых значительных кинематографистов XX и XXI веков, первооткрыватель, скандалист, просветитель, проклинаемый и благословляемый во всем мире уже несколько десятилетий, получил самое большое исследование своей биографии в истории кино. Актриса, режиссер и продюсер Ребекка Миллер («План Мэгги», «Частная жизнь Пиппы Ли», «Баллада о Джеке и Роуз») проделала титанический труд. Здесь не только множество ее интервью с самим Скорсезе, причем записанных каждый раз в разных местах. О легендарном Марти ей рассказывают Леонардо ДиКаприо, Джоди Фостер, Роберт Де Ниро, Стивен Спилберг, Кейт Бланшетт, Дэниэл Дэй-Льюис…
Секунду, а как она ухитрилась взять интервью у самого Дэй-Льюиса, спросят синефилы? Остальные селебрити еще более-менее доступны, несмотря на статус небожителей, хотя если бы вы знали, какие вещи тут говорит ДиКаприо, вы бы очень удивились. Но Дэй-Льюис известен своей неприступностью, и никакого интервью не было бы, если бы Ребекка Миллер уже 30 лет не была бы его женой. Поэтому он так свободно общается, и его интервью — одно из лучших среди десятков, которые мы здесь увидим. А его отношения со Скорсезе, начиная с «Эпохи невинности» и заканчивая «Бандами Нью-Йорка», все были у нее перед глазами. И когда она ему напоминает в беседе, как он сломал нос, играя Мясника Билла, мы понимаем, что это очень личная история.
Спайк Ли, Пол Шредер, Изабелла Росселини, Ари Астер, Брайан Де Пальма, Марго Робби, братья Сэфди, Пол Шредер представляют здесь каждый свою точку зрения на личность Скорсезе, добавим сюда его жен и детей, нью-йоркских друзей детства из криминальных районов, критиков, историков — и получим уже такую симфонию, за которую одну любой ценитель кино отдал бы многое. Физически не хватает, конечно, Джо Пеши и Харви Кейтеля, символов кинематографа Скорсезе, но, видимо, даже огромные возможности и админресурс Миллер не безграничны.
Почему «Мистер Скорсезе» — выдающийся сериал.
Это дорогой, большой проект. Тут не только интервью, тут еще и много дорогой музыки: «Роллинги», Донован, Питер Гэбриэл, Cream. Миллион архивных пленок. «Оживающие» рисунки, графика. Всё это стоит не один миллион долларов, и есть ощущение, что в итоге этих денег даже не хватило. Хронометраж явно должен был быть больше пяти часов, скорее всего восемь, и это сокращение — едва ли не единственный минус этого выдающегося фильма, который станет обязательным в фильмотеке любого киномана.
Все дело тут в композиции. Ребекка Миллер построила рассказ в хронологическом порядке. Первые эпизоды рассказывают о трудном детстве Марти Скорсезе: большая, но бедная итальянская семья жила в бедном районе, всем в округе заправляли гангстеры, ребята становились свидетелями разборок, убийств, драк. А маленький Марти чуть не умер от астмы и провел месяцы и годы, наблюдая за «злыми улицами» из окна и не имея возможности выйти. Но дома было жарко, а кондиционеры в то время можно было найти в дешевых кинотеатрах, и папа водил Марти в кино, потому что там ребенку было легче дышать. Так кино, кислород, жизнь стали для Скорсезе синонимами. Вы знали?
Первый эпизод заканчивается знакомством с Де Ниро, это начало 1970-х, и видно, что автор поставила цель дать энциклопедический разбор всего творчества, от учебных фильмов и дебюта в 1967 году с «Кто стучится в дверь ко мне?» (посмотрите, если не видели, удивительная роль юного Кейтеля, удивительный сюжет, удивительные персонажи, и там уже есть очень многое из того, за что мы любим Скорсезе) до самых последних работ. И она выдерживает темп до начала 1990-х, а потом вдруг начинает торопиться, «пропускать» важные для Скорсезе проекты, а в последний, пятый эпизод упихивает весь XXI век. Это неизбежно оставляет ощущение некой скомканности.
Где же «Блюз» и «Нет пути назад», «The Rolling Stones: Да будет свет» и «Подпольная империя», «Хранитель времени» и «Винил», Rolling Thunder Revue и «Представьте, что вы в городе»? И это не единственное, чего в фильме нет, и драматургически это никак не обосновано, это можно объяснить лишь сроками, нехваткой денег или давлением продюсеров/заказчиков.
Но это претензия, которая будет у тех, для кого Скорсезе — практически член семьи, потому что когда растешь на его кино и стараешься ничего не пропускать, когда читаешь его интервью и плачешь над его камео в сериале «Студия», то начинаешь воспринимать его слишком лично.
И всё же — даже для знатоков здесь будет много нового. Все ли знают, как возник знаменитый монолог Тревиса Бикла из «Таксиста»? И что мама Скорсезе сначала играла его первого пассажира, а потом ее оттуда вырезали? Ей и ее камео, кстати, посвящено много забавных сцен: выясняется, что Скорсезе никогда не дает ей текст, а просит лишь вести себя в сцене естественно. Помните ли, как Скорсезе выкрутился, когда ему велели вырезать из «Таксиста» часть финала? В курсе ли вы, что сцена из «Криминального чтива» с уколом адреналина — это «экранизация» монолога из документального фильма 1970-х «Американский парень» Скорсезе? Слыхали ли, что режиссер культовых «Банд Нью-Йорка» недоволен фильмом, считает его незаконченным и на съемках так ругался с Харви Вайнштейном, что выбросил в окно его рабочий стол. Правда, потом оказалось, что это был стол другого человека…
Таких анекдотов прошлых дней здесь много, но ими фильм совсем не исчерпывается. Деликатно, но честно Миллер рассказывает о депрессиях Скорсезе, его распадавшихся браках, конфликтном характере. Здесь достаточно сказано о том, как трудно находиться с гением, и Миллер эта оптика достаточно понятна: она тоже жена гения, и ей все это вполне близко. Поэтому под финал она оставляет сцены из современной личной жизни Скорсезе, который уже много лет ухаживает за своей последней женой, страдающей болезнью Паркинсона в прогрессирующей форме. Это сразу переводит повествование в другой регистр и врезается в память.
Возможно, этот фильм слишком агиография, житие. Возможно, близость автора к героям картины сыграла свою роль, она совсем не человек со стороны, не беспристрастный наблюдатель, наконец, она всё же не документалист по преимуществу, хотя это не первая ее неигровая работа. Возможно, здесь не хватает врагов Скорсезе, которых он нажил немало, а здесь они если и представлены, то в комическом ключе. Киноведы и историки кино найдут этот рассказ слишком беглым, несмотря на внушительный пятичасовой хронометраж. Но ничего лучше про Скорсезе до сих пор снято не было и вряд ли в ближайшее время будет. «Мистер Скорсезе» — работа титаническая, достойная любых наград и, конечно, зрительской любви. Она настолько захватывает, что после каждого эпизода хочется немедленно начать снимать собственный фильм — самый честный, самый непримиримый, самый радикальный. Кино = кислород = свобода, напоминает нам Скорсезе. И после 300 минут в компании этого режиссера ему веришь безоговорочно.