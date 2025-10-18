Главные в ролях: суперзвезды Голливуда приняли участие в большом проекте о Скорсезе

Возможно, этот фильм слишком агиография, житие. Возможно, близость автора к героям картины сыграла свою роль, она совсем не человек со стороны, не беспристрастный наблюдатель, наконец, она всё же не документалист по преимуществу, хотя это не первая ее неигровая работа. Возможно, здесь не хватает врагов Скорсезе, которых он нажил немало, а здесь они если и представлены, то в комическом ключе. Киноведы и историки кино найдут этот рассказ слишком беглым, несмотря на внушительный пятичасовой хронометраж. Но ничего лучше про Скорсезе до сих пор снято не было и вряд ли в ближайшее время будет. «Мистер Скорсезе» — работа титаническая, достойная любых наград и, конечно, зрительской любви. Она настолько захватывает, что после каждого эпизода хочется немедленно начать снимать собственный фильм — самый честный, самый непримиримый, самый радикальный. Кино = кислород = свобода, напоминает нам Скорсезе. И после 300 минут в компании этого режиссера ему веришь безоговорочно.