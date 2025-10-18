Ричмонд
Народный календарь. Почему 21 октября нельзя бездельничать

В православии 21 октября чтут преподобных Пелагию Антиохийскую и Трифона, архимандрита Вятского. В народном календаре этот день прозвали Трифон и Пелагея.

В эту дату принято было подготавливать теплую одежду к зиме и проверять, не нуждается ли она в починке. Также 21 октября было принято опускать бочки с соленьями на дно рек. Ледяная вода была аналогом погреба или современного холодильника.

В этот день нельзя вести пустые разговоры, беседовать с незнакомцами и обсуждать близких. Также на Трифона и Пелагею запрещено материться, обижать других, конфликтовать или проявлять недовольство. При этом плохие сновидения можно обсуждать только после заката. Кроме того, в эту дату крайне важно не бездельничать, иначе можно разгневать Бога.

Приметы погоды:

Если звезды ярко сияют — погода будет хорошей. Тускло — жди ненастья.

Если до этого дня с березы не опали все листья, значит снег выпадет поздно.

Если мыши делают норки с южной стороны — зима суровой будет.

Скотина к вечеру ведет себя беспокойно — жди ненастья.

Дятел дерево снизу долбит и вверх поднимается — к суровой и снежной зиме.

Именины отмечают: Трифон, Пелагея, Урсула, Мария, Василий, Надежда, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Николай, Павел, Петр, Таисия.