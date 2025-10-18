Народный календарь. Почему 21 октября нельзя бездельничать

В этот день нельзя вести пустые разговоры, беседовать с незнакомцами и обсуждать близких. Также на Трифона и Пелагею запрещено материться, обижать других, конфликтовать или проявлять недовольство. При этом плохие сновидения можно обсуждать только после заката. Кроме того, в эту дату крайне важно не бездельничать, иначе можно разгневать Бога.