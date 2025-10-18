День сладостей и Всемирный день гитары: какие праздники отмечают в России и мире 18 октября

Ежегодно в США в третью субботу октября отмечается День сладостей. Этот праздник в 1921 году учредил кондитер Герберт Кингстон из Кливленда, чтобы поддержать голодающих жителей города. Он вместе со своими друзьями организовал бесплатную раздачу сладостей тем, у кого нет денег их купить. В этот праздник можно последовать примеру кондитера и подарить конфеты и другие сладости всем желающим.