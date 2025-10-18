День сладостей и Всемирный день гитары: какие праздники отмечают в России и мире 18 октября

18 октября в России и мире отмечают много праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День сладостей, Всемирный день гитары и Международный день галстука.
День сладостей.
Ежегодно в США в третью субботу октября отмечается День сладостей. Этот праздник в 1921 году учредил кондитер Герберт Кингстон из Кливленда, чтобы поддержать голодающих жителей города. Он вместе со своими друзьями организовал бесплатную раздачу сладостей тем, у кого нет денег их купить. В этот праздник можно последовать примеру кондитера и подарить конфеты и другие сладости всем желающим.
Всемирный день гитары.
Всемирный день гитары появился в 2021 году по инициативе греческого композитора Йоргоса Фудулиса. В этот праздник можно собрать друзей и вместе спеть песни под этот инструмент или послушать композиции великих гитаристов. А если вы не умеете играть на этом инструменте, то эта дата — отличный повод, чтобы начать учиться.
Международный день галстука.
18 октября также отмечается Международный день галстука. Этот предмет гардероба имеет многовековую историю. Подобие галстуков — шейные платки — было еще в древнем Китае, однако в моду они вошли впервые при французском короле Людовике XIII, жившем в XVII веке. Интересно, что сам монарх позаимствовал эту идею у полка хорватских наемников, для которых галстук был обязательным элементом формы.