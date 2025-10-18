Календарь на 18 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В этот собор входят такие великие святители как Петр, перенесший митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что укрепило ее будущее величие; Алексий, бывший регентом при малолетнем Дмитрии Донском и своими советами укреплявший государство; Филипп, смело выступивший против жестокости царя Ивана Грозного и за это принявший мученическую смерть; патриарх Ермоген, чья твердая вера и призывы вдохновили народ на борьбу с польскими интервентами в Смутное время. Церковь устанавливает это соборное празднование, чтобы верующие могли единой молитвой почтить память этих архипастырей, чья личная святость и твердое управление помогли сохранить и укрепить православную веру в сердцах людей и в жизни всей страны.