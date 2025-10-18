Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов

Две кометы, сгоревшие в солнечной атмосфере с разницей всего в несколько часов, были зафиксированы коронографами LASCO 10 и 11 октября. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН, камеры запечатлели редкое зрелище — мгновенное уничтожение древнейших объектов Солнечной системы, чей возраст может достигать миллиардов лет.
Учёные напомнили, что кометы образовались из первичного газопылевого облака в эпоху зарождения Солнечной системы и являются одними из её самых древних тел — некоторые из них даже старше самого Солнца.
По мнению исследователей, наблюдавшиеся объекты могли иметь общее происхождение и, вероятно, представляли собой фрагменты одной крупной кометы, разрушенной после столкновения с другим небесным телом. Это событие, предположительно, изменило их орбиту и привело к роковому сближению со звездой.
Астрономы отмечают, что массивные кометы иногда способны пережить несколько проходов через солнечную корону, постепенно теряя массу. Однако небольшие объекты, подобные этим, полностью испаряются уже при первом приближении к Солнцу, сталкиваясь с температурами, достигающими миллиона градусов.
