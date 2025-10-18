Две кометы погибли на Солнце с интервалом в несколько часов

Две кометы, сгоревшие в солнечной атмосфере с разницей всего в несколько часов, были зафиксированы коронографами LASCO 10 и 11 октября. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН, камеры запечатлели редкое зрелище — мгновенное уничтожение древнейших объектов Солнечной системы, чей возраст может достигать миллиардов лет.