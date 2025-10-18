Трамп сказал на встрече с Зеленским, что пора завершить конфликт на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.
— Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту РФ Владимиру Путину, что пора прекратить убийства и заключить сделку! — написал он в пятницу, 17 октября, в социальной сети Truth Social.
Также глава Белого дома добавил, что обе стороны объявят себя победителями, «пусть все решит история».
Ранее Владимир Зеленский покинул Белый дом, где встречался с Дональдом Трампом.
Добиться окончания конфликта между Россией и Украиной лучше без передачи Штатами дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским.
Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил о том, что Киев через закупки странами Европы получит от Америки «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.
Дональд Трамп ранее сказал, что встреча с Владимиром Путиным в Венгрии будет двусторонней, но Владимир Зеленский «будет на связи».