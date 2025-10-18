С 1 января вступает в силу новый порядок получения доплат к пенсии. Что ждёт получателей

Напомним, что страховые пенсии бывают трёх видов. Первый — по старости. Это самый распространённый вид. Второй — по инвалидности. Третий — по случаю потери кормильца. Кроме того, у пенсионеров есть возможность получить выплаты из средств пенсионных накоплений. Предоставляют их в виде срочной или единовременной пенсионной выплаты, а также в виде накопительной пенсии.