Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине

Кроме того, Трамп предложил РФ и Украине «объявить себя победителями».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сказал Зеленскому, что настало время «пойти на сделку» и завершить украинский конфликт.

«Я сказал ему так же, как настоятельно посоветовал и президенту Путину, что настало время прекратить убийства и заключить сделку!», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, Трамп предложил РФ и Украине объявить себя победителями.

«Пусть все решит история», — говорится в публикации.

Трамп встретился с Зеленским в пятницу в Белом доме.

В четверг президент Российской Федерации Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин подтвердил приверженность Российской Федерации политико-дипломатическим методам урегулирования кризиса на Украине.

После телефонного разговора с президентом РФ Трамп заявил, что проведёт встречу с Путиным в венгерской столице. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что встреча Путина и Трампа состоится в Будапеште.

Ранее Трамп заявил, что выбор венгерской столицы связан с тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «хорошей принимающей стороной».

