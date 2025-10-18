Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп закончил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закончил пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не хочет «связываться» с Америкой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закончил пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не хочет «связываться» с Америкой.

Один из журналистов в вопросе главе Белого дома сказал, что венесуэльский лидер, пытаясь наладить отношения с США, предложил Вашингтону «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.

— Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем, — заявил американский лидер, используя нецензурную фразу, передает РБК.

14 октября Дональд Трамп сообщил о том, что по поручению шефа Пентагона Пита Хегсета армия США нанесла удар по перевозившему наркотические вещества судну у побережья Венесуэлы. Сам Хегсет среди прочего заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, назвав эту задачу «крайне серьезной».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Штаты могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По ее словам, режим Мадуро — это «террористический наркокартель», а он является нелегитимным лидером страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше