Трамп закончил пресс-конференцию с Зеленским нецензурной фразой о Мадуро

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закончил пресс-конференцию с украинским коллегой Владимиром Зеленским нецензурной фразой о том, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро не хочет «связываться» с Америкой.
Один из журналистов в вопросе главе Белого дома сказал, что венесуэльский лидер, пытаясь наладить отношения с США, предложил Вашингтону «все, что есть в его стране», и даже записал сообщение на английском языке с предложением сотрудничества.
— Он предложил все. Ты прав. Знаете почему? Потому что он не хочет связываться с США. Спасибо вам всем, — заявил американский лидер, используя нецензурную фразу, передает РБК.
14 октября Дональд Трамп сообщил о том, что по поручению шефа Пентагона Пита Хегсета армия США нанесла удар по перевозившему наркотические вещества судну у побережья Венесуэлы. Сам Хегсет среди прочего заявил о готовности Пентагона использовать все доступные ресурсы для смены власти в Венесуэле, назвав эту задачу «крайне серьезной».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что Штаты могут применить силу против Венесуэлы для борьбы с трафиком наркотических веществ. По ее словам, режим Мадуро — это «террористический наркокартель», а он является нелегитимным лидером страны.