Мечтали о Голливуде, а получили метлу и швабру: горькие истории российских звёзд в эмиграции

Популярный актёр, сыгравший в «Игре престолов», Юрий Колокольников вместе с матерью-переводчицей неоднократно переезжал из страны в страну. Он родился в СССР, затем жил на Камчатке, в США и Канаде. Впервые мальчик приехал в Россию к своему отцу, поскольку дома он вёл себя крайне непослушно. После обучения в Щукинском театральном училище он решил попытать счастья в Голливуде. Почти целый год молодой актёр метался между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком, совмещая попытки построить карьеру с тяжёлым физическим трудом вроде работы официанта, грузчика и курьера. Но удача не улыбнулась ему в Штатах, и он принял решение вернуться в Москву.