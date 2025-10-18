Самойлова и Джиган будут делить имущество почти на 300 миллионов рублей

В семье рэпера Джигана и его жены, блогерши Оксаны Самойловой снова кризис — супруги подали документы на развод в третий раз. В суд уже поступил иск Самойловой о расторжении брака.
За 15 лет совместной жизни пара накопила внушительное состояние — почти 298,2 миллиона рублей, включая недвижимость, машины и бизнес.
В настоящее время семья живет в арендованном доме, но в собственности артиста числится особняк площадью 850 квадратных метров с бассейном и домашним кинотеатром стоимостью 38 миллионов рублей (по кадастру). Ипотека за него еще не погашена. Также Джиган имеет три квартиры в Москве, площадь которых составляет 63, 34,9 и 36,9 «квадратов» общей стоимостью около 48 миллионов рублей.
У Самойловой есть апартаменты в ОАЭ за 36 миллионов и 13 миллионов рублей, а также недавно купленная ферма стоимостью почти 100 миллионов рублей.
Также у рэпера имеются автомобили Volkswagen Multivan за 4,4 миллиона рублей и Mercedes-Benz S63 за семь миллионов рублей. У Самойловой — Rolls-Royce Ghost розового цвета за 32 миллиона рублей, Cadillac Escalade (3,8 миллиона рублей) и подаренная супругом Tesla (16 миллиона рублей), сообщает издание Readovka.
Помимо недвижимости и автомобилей, звездные супруги владеют товарными знаками и ИП. У Джигана — творческие проекты, у Самойловой — четыре компании, связанные с модой и косметикой.
Оксана Самойлова 16 октября подтвердила информацию о том, что она разводится с Джиганом. Она отметила, что переживает из-за разрыва отношений, которые продлились 17 лет.