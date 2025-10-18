Самойлова и Джиган будут делить имущество почти на 300 миллионов рублей

В настоящее время семья живет в арендованном доме, но в собственности артиста числится особняк площадью 850 квадратных метров с бассейном и домашним кинотеатром стоимостью 38 миллионов рублей (по кадастру). Ипотека за него еще не погашена. Также Джиган имеет три квартиры в Москве, площадь которых составляет 63, 34,9 и 36,9 «квадратов» общей стоимостью около 48 миллионов рублей.