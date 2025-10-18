Сын узницы лагеря смерти, гангстер и парень без уха: Как из боли родилась культовая группа KISS

У каждого участника группы на лице был уникальный узор, отражающий его индивидуальность: например, Пол Стэнли выделялся чёрной звездой, символизирующей его альтер-эго «Звёздное дитя», ударник Питер Крисс выбрал образ кота, Джин Симмонс выходил в облике «Демона» и дышал огнём. Сам же Эйс Фрейли гримировался под «Космического туза», а его гитара испускала искры и дым. На протяжении многих лет группа выходила на сцену исключительно в гриме, и наносили его участники самостоятельно. Однако в начале 1980-х популярность KISS стала падать, Фрейли и Крисс ушли, и группа решила изменить подход и начала выступать без макияжа ради привлечения новой публики и расширения своей фан-базы. Во многом это сработало.