«Маятник продолжается»: В Госдуме высмеяли попытки Зеленского переманить Трампа

«Пытается доказать Трампу, что он не в стане неудачников и не с неудачником, а что он может выиграть конфликт если ввяжется. Зеленский пытается толкнуть Трампа к безответственной авантюре. Это у него не получилось. А тем более не получится после встречи в Будапеште, и тем более с Орбаном, который тоже против Зеленского», — заключил депутат.