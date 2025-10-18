На Солнце за несколько часов сгорели две кометы

На Солнце с интервалом в несколько часов погибли две кометы. Ярчайшая звезда сожгла небесные тела. Известно, что кометы родились в эпоху формирования солнечной системы. Об этом рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.