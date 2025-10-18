На Солнце за несколько часов сгорели две кометы

На Солнце с интервалом в несколько часов погибли две кометы. Ярчайшая звезда сожгла небесные тела. Известно, что кометы родились в эпоху формирования солнечной системы. Об этом рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По мнению ученых, сгоревшие кометы могли быть фрагментами единой более крупной кометы. Исследователи предположили, что небесное дело разрушилось при столкновении с неизвестным объектом.
Ученые также пояснили, что кометы возникли из газо-пылевого облака. Они стали древнейшими из небесных тел. По словам исследователей, многие из комет могут быть старше Солнца.
Тем временем солнечная активность вышла на «красный» уровень. Это может означать возникновение новых магнитных бурь. Они будут наблюдаться в течение осени.