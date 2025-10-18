Тарифы на парковку в столице: как изменится система оплаты

Предварительно тарифы будут такими: 300 тенге в час для парковок с шлагбаумами и 100 тенге в час для открытых коммунальных парковок. При этом владельцы частных парковок сами устанавливают стоимость, которая может доходить до 5 тысяч тенге за час.