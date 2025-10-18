Тарифы на парковку в столице: как изменится система оплаты

Аким города Женис Касымбек рассказал, что уже в ближайшее время на некоторых площадках появятся парковки с шлагбаумами и камерами распознавания номеров.
Главная новинка, как пояснил градоначальник в ответе на запрос депутата мажилиса Асылбека Нуралина, оплата будет поминутной, что позволит платить ровно за то время, которое машина провела на парковке.
Ранее жители жаловались на обязательную оплату за целый час даже при кратковременной остановке и отсутствие возврата за неиспользованные минуты. Теперь эта проблема должна уйти в прошлое.
Предварительно тарифы будут такими: 300 тенге в час для парковок с шлагбаумами и 100 тенге в час для открытых коммунальных парковок. При этом владельцы частных парковок сами устанавливают стоимость, которая может доходить до 5 тысяч тенге за час.
Мобильное приложение для оплаты парковок, которое раньше управлялось частной компанией, вскоре перейдёт под контроль города. Сейчас акимат завершает процесс расторжения договора с частным партнёром и готовит постановление о поминутной оплате.
Таким образом, жители смогут оплачивать парковку честно и прозрачно, без переплат за лишние минуты, а городская система станет более удобной и современной.
Ранее новый музей искусства открыли в Астане.