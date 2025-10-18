Зампред комитета администрации Калининграда задержан по делу о мошенничестве

В конкурсе участвовал только один предприниматель, с которым был заключён договор. Скамейки доставили в Сквер 70-летия Калининградской области, а представленные заказчику бумаги содержали недостоверные сведения о цене, происхождении и качестве изделий. Перевод на счёт предпринимателя составил 8,2 млн рублей, тогда как реальная стоимость скамеек была более чем на миллион меньше.