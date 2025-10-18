Yle: Студента из России приговорили в Финляндии к сроку за нарушение санкций

Студента из России приговорили в Финляндии к условному сроку за нарушение санкций. Об этом сообщило издание Yle.
— Окружной суд Кайнуу приговорил российского студента к условному лишению свободы за тяжкое нарушение санкционного законодательства, — сказано в статье.
Уточняется, что россиянина приговорили к году и двум месяцам лишения свободы условно. При этом приговор был смягчен, поскольку молодой человек оказал содействие следствию.
Студент признал, что покупал товары двойного назначения, а именно дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму почти 140 тысяч евро, и вместе с двумя другими лицами переправлял их в РФ, передает РБК.
Его действия признали незаконными, так как приобретенные им товары являются продукцией двойного назначения, экспорт которой в Россию запрещен санкциями. Товары двойного назначения предполагают, что их можно использовать в гражданских и военных целях.
