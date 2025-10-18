Yle: Студента из России приговорили в Финляндии к сроку за нарушение санкций

Студент признал, что покупал товары двойного назначения, а именно дроны, ноутбуки, компьютерные процессоры, смартфоны и лазерные дальномеры на сумму почти 140 тысяч евро, и вместе с двумя другими лицами переправлял их в РФ, передает РБК.