В Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, работают расчёты ПВО

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 21:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами РФ. Наибольшее количество сбитых целей было зафиксировано в Воронежской области — девять, в Белгородской — восемь, в Брянской — шесть. Ещё по два дрона сбили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Курской и Ростовской областями.