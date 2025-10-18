Ричмонд
В Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, работают расчёты ПВО

В ночь с 17 на 18 октября в Сочи сработали сирены воздушной тревоги и прозвучали взрывы. Согласно предварительным данным, силы противовоздушной обороны отражают удар противника, уже сбито несколько воздушных целей. Об этом передаёт SHOT, ссылаясь на местных жителей.

Источник: Life.ru

В Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Видео © SHOT.

По словам очевидцев, сирены зазвучали после полуночи. Вслед за этим на окраине города было слышно несколько мощных взрывов — в сумме около 10 хлопков. Официальных сообщений о ситуации в городе пока не поступало.

До этого на территории Краснодарского края была объявлена угроза удара беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали жителей региона сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что с 21:00 до 23:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны перехватили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами РФ. Наибольшее количество сбитых целей было зафиксировано в Воронежской области — девять, в Белгородской — восемь, в Брянской — шесть. Ещё по два дрона сбили над Волгоградской и Орловской областями, по одному — над Курской и Ростовской областями.

