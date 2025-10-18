Ричмонд
Суд открыл производство в отношении актера Артура Смольянинова* из-за долга

Приставы вновь начали исполнительное производство в отношении Артура Смольянинова*

Источник: Комсомольская правда

С актера Артура Смольянинова* пытаются взыскать долги. Приставы снова открыли производство в его отношении. Актер оставил в России долги по кредиту, пишет ТАСС.

Артист, согласно документам, не выплатил порядка 95 тысяч рублей. Судебные материалы поступили приставам от мирового судьи Москвы, говорится в официальном тексте.

Стоит отметить, что Артур Смольянинов* заочно арестован в России. Его также объявили в международный розыск.

В суд Москвы также поступил иск к актрисе Эвелине Блёданс. Утверждается, что артистка имеет долги за жилищно-коммунальные услуги. Информация о размере задолженности не раскрывается. Иск направила компания «Мосводоканал».

*- признан иноагентом в России, внесен в перечень экстремистов и террористов.