Дмитриев: обсуждения по соединяющему Россию и Аляску тоннелю начались

Ранее президент США Дональд Трамп назвал идею такого тоннеля «интересной».

Источник: Аргументы и факты

Начались обсуждения проекта строительства тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. На этот факт обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Поводом для обсуждения послужило заявление президента США Дональда Трампа, который назвал идею такого тоннеля «интересной».

Дмитриев отметил, что сам факт появления темы в публичной повестке указывает на возобновление интереса к масштабному инфраструктурному проекту, способному изменить экономическую карту мира.

Ранее Дмитриев заявил, что строительство туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, способно оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи.

Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
