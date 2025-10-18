Дмитриев: обсуждения по соединяющему Россию и Аляску тоннелю начались

Начались обсуждения проекта строительства тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. На этот факт обратил внимание глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Поводом для обсуждения послужило заявление президента США Дональда Трампа, который назвал идею такого тоннеля «интересной».
Дмитриев отметил, что сам факт появления темы в публичной повестке указывает на возобновление интереса к масштабному инфраструктурному проекту, способному изменить экономическую карту мира.
Ранее Дмитриев заявил, что строительство туннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, способно оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи.