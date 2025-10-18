Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский после встречи с Трампом в Вашингтоне заявил, что забыл, где находится

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на украинском языке, но затем перешел на английский, заявив, что «забыл, что находится в Соединенных Штатах».

Украинский президент Владимир Зеленский начал свое выступление перед журналистами по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом на украинском языке, но затем перешел на английский, заявив, что «забыл, что находится в Соединенных Штатах».

Сначала он на украинском сказал, что хотел бы поблагодарить главу Белого дома. Но в середине своей речи украинский лидер перешел на английский язык, извинившись перед представителями СМИ.

— Простите, я забыл, что я нахожусь в США, — сказал глава Украины, передает РИА Новости.

Дональд Трамп сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.

Добиться окончания конфликта между РФ и Украиной лучше без передачи Америкой дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Трамп на встрече с Зеленским.

Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил, что Киев через закупки странами Европы получит от США «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше