Солнце испепелило две кометы за несколько часов

Ранее сообщалось, что в конце октября у жителей Москвы появится возможность увидеть комету C/2025 A6 (Lemmon), которая появляется во внутренней области Солнечной системы раз в 1355 лет. Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко уточнила, что 21 октября небесное тело максимально приблизится к Земле на расстояние менее 90 миллионов километров. Наблюдать комету можно будет в западной части неба после захода солнца, ориентируясь на яркие звёзды Арктур, гамму Волопаса и Мирак.