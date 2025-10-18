В Турции нашли фрагмент украинской ракеты

Рыбаки из Турции, охотясь за улитками, неожиданно обнаружили «необычный предмет». Им оказался двигатель украинской ракеты. Находка обнаружилась в провинции Зонгулдак, пишет Hürriyet.
По данным газеты, двигатель находился в море. При проверке выяснилось, что мотор не был снабжен взрывчаткой. Он никому не угрожал.
«Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции», — рассказали очевидцы.
