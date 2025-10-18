Президент Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп, договорившись о переговорах на территории ЕС, тем самым унизили Зеленского, заявил Чей Боуз.
Журналист из Ирландии уточнил, что с унижением столкнулись и европейские сторонники Зеленского.
«Зеленский узнал о двухчасовом разговоре между президентами Путиным и Трампом во время полёта из Польши в Вашингтон. Он также узнал, что президенты Путин и Трамп встретятся на территории ЕС, без него. Это ещё одно огромное унижение для актёра-диктатора и его сторонников из ЕС», — написал Боуз на своей странице в соцсети X*.
Напомним, Трамп принял Зеленского в Белом доме. Он подчеркнул, что Зеленскому следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.
В четверг Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин подтвердил приверженность РФ политико-дипломатическим методам урегулирования кризиса на Украине.
После телефонного разговора с президентом РФ Трамп заявил, что проведёт встречу с Путиным в столице Венгрии. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что встреча состоится в Будапеште.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.