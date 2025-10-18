Рыбаки из Турции нашли двигатель от украинской ракеты

В августе в Польше мужчина, который ловил рыбу в реке Висле, вытащил из воды почти полностью сохранившийся меч возрастом почти 700 лет. По предварительной оценке экспертов, меч датируется XIII или XIV веком — тогда Варшава только зарождалась как поселение. Главный специалист по охране памятников города Варшавы Анна Магдалена Лань заявила, что находка рыбака уникальна для территории современной польской столицы.