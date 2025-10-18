Рыбаки из Турции нашли двигатель от украинской ракеты

Рыбаки в турецкой провинции Зонгулдак случайно нашли двигатель от украинской ракеты. Об этом сообщило в субботу, 18 октября, издание Hürriyet.
— Мы ловили улиток в двух милях от берега около деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии и морской полиции. Они приехали по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты, — рассказал один из рыбаков.
По результат проверки было установлено, что рыбаки увидели мотор от украинской ракеты, взрывчатых веществ в нет, сказано в статье.
Двигатель проверили в управлении береговой охраны и отправили в Стамбул.
