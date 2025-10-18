Ричмонд
СМИ: Трамп заявил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на встрече в Белом доме, что Америка не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере, сейчас». Об этом сообщило издание Axios, ссылаясь на источники.

— В ходе напряженной встречи Трамп сказал Зеленскому, что США не намерены поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, «по крайней мере, на данный момент», — сказано в статье.

Дональд Трамп сказал на встрече с Владимиром Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.

Добиться окончания конфликта между РФ и Украиной лучше без передачи Америкой дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом 17 октября заявил Трамп на встрече с Зеленским.

Глава Министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет сообщил, что Киев через закупки странами Европы получит от США «огневую мощь». Он отметил, что взятые на себя европейцами «обязательства» вскоре превратятся в «возможности» для украинцев.

