Зеленский признал, что предметом переговоров будет территориальный вопрос

Зеленский после встречи с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом рассказал, что предметом переговоров по урегулированию на Украине станут территории, сообщает РИА Новости.
Зеленский назвал этот вопрос «очень чувствительным».
«Самые сложные вопросы в любых переговорах, в любом формате переговоров будут территориальные. Это печально, но это будет касаться территории Украины», — цитирует агентство высказывание Зеленского, которое прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
По словам Зеленского, украинская сторона хотела бы, чтобы «силы остановились на нынешних позициях».
«Нам следует остановиться там, где мы находимся, это важно, а затем поговорить», — сказал он.
До этого Зеленский говорил, что Украина не согласится на территориальные уступки. При этом он признал, что украинская сторона не способная «вернуть территории».
Ранее Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине.