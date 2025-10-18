В Госдуме предложили дать добровольцам СВО бесплатный проезд

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам оплачивать проезд домой, а потом обратно в военную часть во время 15-дневного отпуска добровольцы должны за свой счёт. Это, по его мнению, неправильно, потому что и на железнодорожный транспорт, и на самолёт билеты стоят дорого, а особенно для тех, кто едет за Урал — в регионы Сибири и Дальнего Востока.