В Госдуме предложили дать добровольцам СВО бесплатный проезд

В Госдуме предложили дать бесплатный проезд добровольцам СВО на время отпуска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» направили обращение министру обороны России Андрею Белоусову с предложением предоставить право на бесплатный проезд добровольцам для посещения родных перед заключением нового контракта для участия в СВО, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Представляется необходимым установить норму, наделяющую граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, правом на безвозмездный проезд к месту проживания и обратно на период 15-суточного отдыха, предусмотренного при заключении нового контракта», — сказано в письме.

В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что по действующим правилам оплачивать проезд домой, а потом обратно в военную часть во время 15-дневного отпуска добровольцы должны за свой счёт. Это, по его мнению, неправильно, потому что и на железнодорожный транспорт, и на самолёт билеты стоят дорого, а особенно для тех, кто едет за Урал — в регионы Сибири и Дальнего Востока.

«В прошлом и нынешнем году тысячи российских граждан пошли служить добровольцами на СВО. У многих из них срок действия первого контракта истёк, и теперь, чтобы съездить на побывку домой, им приходится выкладывать крупную сумму денег. Существующий порядок считаю несправедливым, и для повышения социальной защиты добровольцев предлагаю унифицировать транспортные льготы и предоставить им право на бесплатный проезд», — добавил лидер партии.

Лантратова, комментируя инициативу, сообщила РИА Новости, что в настоящее время добровольцы, заключившие контракт с Минобороны, имеют право на 15-дневный отдых при продлении контракта, и это не отпуск в привычном понимании, а единственная возможность выехать за пределы части, увидеться с семьёй, восстановить силы.

«И вместо отдыха с близкими человек вынужден либо оставаться в части, либо тратить последние сбережения. Это снижает эффективность самой меры по организации отдыха, которую Минобороны ввело для восстановления боеспособности личного состава», — сказала глава думского комитета.

