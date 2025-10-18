Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп указал освободить из тюрьмы бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса

Трамп подписал указ о смягчении наказания экс-конгрессмена Сантоса, осужденного за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В апреле 2024 года бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса осудили на семь лет и три месяца тюрьмы. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве и краже конфиденциальных сведений. 17 октября американский лидер Дональд Трамп указал освободить экс-конгрессмена из тюрьмы. Такими данными хозяин Белого дома поделился в соцсети.

Он заявил, что желает Джорджу Сантосу «отличной жизни». Президент США не пояснил, с чем связано такое решение.

«Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы», — рассказал Дональд Трамп.

Американский лидер также вновь обратился к промахам экс-президента США Джо Байдена. Он заявил, что бывший глава государства только развязывал конфликты, а не решал их. Он начал не одну войну. По мнению Дональда Трампа, всё потому, что Джо Байден был глупым.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше