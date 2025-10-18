Трамп указал освободить из тюрьмы бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса

В апреле 2024 года бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса осудили на семь лет и три месяца тюрьмы. Суд признал его виновным по делу о мошенничестве и краже конфиденциальных сведений. 17 октября американский лидер Дональд Трамп указал освободить экс-конгрессмена из тюрьмы. Такими данными хозяин Белого дома поделился в соцсети.
Он заявил, что желает Джорджу Сантосу «отличной жизни». Президент США не пояснил, с чем связано такое решение.
«Я только что подписал указ о смягчении наказания, немедленно освободив Джорджа Сантоса из тюрьмы», — рассказал Дональд Трамп.
Американский лидер также вновь обратился к промахам экс-президента США Джо Байдена. Он заявил, что бывший глава государства только развязывал конфликты, а не решал их. Он начал не одну войну. По мнению Дональда Трампа, всё потому, что Джо Байден был глупым.