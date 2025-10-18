Российский космонавт Олег Артемьев поблагодарил Эррола Маска за его сына Илона

На счету Олега Артемьева три космических полёта и восемь выходов в открытый космос. В общей сложности он провёл на орбите 560 суток 18 часов и 7 минут. В 2016 году получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе миссии на МКС. Также за свои заслуги Артемьев награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Гагарина. В первой половине 2026 года он отправится в космос в составе экипажа корабля Crew Dragon в рамках миссии Crew-12.