Юрист объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Лишиться полагающегося по завещанию наследства можно в силу ряда обстоятельств, рассказала агентству «Прайм» партнер, руководитель практики частных клиентов Юридической компании «Митра» Алина Лактионова.
Бывает, что наследники считают решение умершего несправедливым и пытаются его оспорить. Вот типичные основания, на которых их юристы выстраивают дело:
недееспособность завещателя на момент составления завещания;нарушение процедуры оформления (ошибки в форме, отсутствие необходимых подписей);составление под влиянием обмана, угрозы или насилия;подлог документа или фальсификация подписи.
«Именно поэтому при составлении завещания, особенно пожилыми людьми целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», — советует Лактионова.
Кроме того, стоит помнить, что срок принятия наследства по закону составляет шесть месяцев после дня смерти наследодателя. Если не успели, доказывать право на наследство придется в суде, заключила она.