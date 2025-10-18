В Сочи, Тамбове и Пензенской области ввели ограничения на полёты

В связи с введёнными ограничениями рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у представителей авиакомпаний и в справочных службах аэропортов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — уточнила пресс-служба Росавиации.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. В период с 21:00 до 23:00 по московскому времени было перехвачено двадцать девять украинских дронов. Наибольшее количество целей уничтожено над Воронежской, Белгородской и Брянской областями. Кроме того, БПЛА сбили над Волгоградской, Орловской, Курской и Ростовской областями.
