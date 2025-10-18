Пробы после пожара на свалке во Владивостоке дали неожиданный результат

По сообщению пресс-службы ведомства, в период с 6 по 17 октября проведено 170 лабораторных измерений по пяти адресам города, включая придомовые территории на улицах Траловая и Щитовая, пляжную зону ООО «ЛОТС»﻿, а также территории детского сада № 157 и школы № 60. Кроме того, выполнено 92 измерения мощности дозы гамма-излучения в открытых зонах.