Пробы после пожара на свалке во Владивостоке дали неожиданный результат

Роспотребнадзор продолжает следить за качеством воздуха.

Источник: Telegram-канал "Город В"

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в жилых районах Владивостока после пожара на полигоне твёрдых бытовых отходов на улице Холмистая, дом 1.

По сообщению пресс-службы ведомства, в период с 6 по 17 октября проведено 170 лабораторных измерений по пяти адресам города, включая придомовые территории на улицах Траловая и Щитовая, пляжную зону ООО «ЛОТС»﻿, а также территории детского сада № 157 и школы № 60. Кроме того, выполнено 92 измерения мощности дозы гамма-излучения в открытых зонах.

Неожиданно, но по результатам государственного контроля превышений максимально допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Уровень гамма-излучения соответствует естественному радиационному фону и не превышает средних многолетних значений для Приморского края.

Ситуация продолжает находиться под контролем Управления Роспотребнадзора и находится в стадии постоянного мониторинга.