Al-Aqsa: Одиннадцать членов одной семьи погибли в результате удара по Газе

Одиннадцать членов одной семьи погибли при ударе армии Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил в пятницу, 17 октября, палестинский телеканал Al Aqsa.

— Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией их машины во время возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа, — передал канал.

Уточняется, что в автомобиле были три женщины и семь детей, все они являлись членами одной семьи, передает РИА Новости.

Израиль не окончил борьбу, страна полна решимости ликвидировать власти ХАМАС и добиться его разоружения. Об этом 16 октября высказался израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

13 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа закончился. По его словам, ХАМАС согласился выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении. Действительно ли между Израилем и Палестиной наступил мир, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова.

Тогда же палестинское движение освободило первую группу израильских заложников в секторе Газа в рамках мирного соглашения. Позже оно передало и вторую группу из 13 израильских заложников представителям Красного Креста.

