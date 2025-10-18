Американские журналисты вновь высмеяли наряд Зеленского в Белом доме

На встрече с Трампом Зеленский был одет в чёрную куртку, напоминающую пиджак, и тёмные брюки — такой же образ он уже выбирал для выступления в ООН и визитов в Европу. Постоянство его стиля журналисты сравнили с рабочей униформой, отметив, что одежда выглядит скорее как практичная спецодежда, чем как официальный костюм для дипломатических встреч.