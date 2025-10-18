Американские журналисты вновь высмеяли наряд Зеленского в Белом доме

Внешний вид Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом вновь привлёк внимание журналистов. Украинский политик прибыл на переговоры в гражданской одежде, что стало поводом для ироничных комментариев во время трансляции из Белого дома.
Один из представителей прессы, обращаясь к Зеленскому, с улыбкой отметил его внешний вид и обратил внимание на неизменный стиль украинского президента.
На встрече с Трампом Зеленский был одет в чёрную куртку, напоминающую пиджак, и тёмные брюки — такой же образ он уже выбирал для выступления в ООН и визитов в Европу. Постоянство его стиля журналисты сравнили с рабочей униформой, отметив, что одежда выглядит скорее как практичная спецодежда, чем как официальный костюм для дипломатических встреч.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом для переговоров с президентом США Дональдом Трампом с опозданием на полчаса.